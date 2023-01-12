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لبنان

مفاجأة غير سارة لموظفي احد المستشفيات الكبرى... ماذا أُبلغوا عن معاشاتهم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2023 | 07:44
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تفاجأ موظفو احد المستشفيات الكبرى في لبنان بابلاغهم رسميا باقتطاع 25 في المئة من معاشاتهم الشهرية التي تدفع بالدولار.
 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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