وزارة الخارجيّة طلبت فتح سجل للتعازي في البعثات وتنكيس الأعلام

صدر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين البيان التالي:

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"عمّمت وزارة الخارجية والمغتربين على البعثات اللبنانية في الخارج مضمون مذكرة رئاسة مجلس الوزراء التي أعلنت فيها الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام عقب وفاة المغفور له دولة الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني،كما طلبت الوزارة فتح سجل للتعازي في البعثات يَومي الإثنين 16 والثلثاء 17 كانون الثاني 2023 إضافة الى تنكيس الأعلام.رحم الله فقيد لبنان واسكنه فسيح جناته".