بوشيكيان بعد لقائه عوده: تباحثنا في أمور أساسية للبلد وكيف ستكون خارطة الطريق للبنان المستقبل

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده وزير الصناعة جورج بوشيكيان الذي قال بعد الزيارة: "تشرفنا اليوم بزيارة سيادة المطران الياس عوده الذي نجل ونكن له كل الاحترام والمودة. أحببنا معايدته بالأعياد المجيدة وكانت مناسبة للتباحث في أمور أساسية ضرورية للبلد وكيف ستكون تطلعاتنا ونظرتنا في المرحلة الآتية للبنان المستقبل، لبنان الواعد بأبنائه، وما هي حاجات الناس في المرحلة الآتية، وكيف ستكون خارطة الطريق للأمور، كما تباحثنا في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية والمشاكل السياسية والاقتصادية، كما تباحثنا في أمور صناعية".

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