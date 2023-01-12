14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وداع وطني رسمي وشعبي حاشد للرئيس الحسيني في شمسطار
Lebanon 24
12-01-2023
|
08:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
شيع لبنان الرسمي والشعبي رئيس مجلس النواب السابق السيد حسين الحسيني في دارته ببلدة شمسطار، وسط اجواء جمعت ما بين الحزن على فراقه والذكريات التي رافقت مسيرة حياته الحافلة بالمواقف والحضور اللافت والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع اللبناني.
Advertisement
وتقدم المشيعين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصفته الشخصية وممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال ميقاتي بعد التشييع: نمر بلحظات حزينة جدا في وداع ابي الطائف، ومؤسس الجمهورية الجديدة. واكرر ما اقوله دائما انه اكراما له يجب ان نسعى دائما لمتابعة تنفيذ اتفاق الطائف كاملا بعيدا عن الانتقائية. وإنني على ثقة أن هذا النهج هو الذي يوصل لبنان الى شاطئ الامان. لقد قام الرئيس الحسيني بجهد دستوري وبرلماني كبير، وعلينا ان نكمل ما بدأه بالطريقة السليمة. رحمه الله وهو كان صديقا وأخا ومعلّما ، ولسنا نحن فقط من سيفتقده بل كل لبنان ايضا.
وشارك ايضا في التشييع الوزيران الدكتور عباس الحاج حسن، والدكتور علي حمية، الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله ممثلا برئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن على رأس وفد من "كتلة الوفاء للمقاومة"، نائب رئيس حركة "أمل" هيثم جمعة ممثلا قيادة الحركة على رأس وفد، قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلاً بالعميد الركن بيار أبو عساف، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ممثلا بوفد من المديرية برئاسة رئيس دائرة بعلبك الهرمل المقدم الإداري غياث زعيتر، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بالعميد حسين خشفة، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان،
المحامي دريد ياغي ممثلا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، النائب سليم عون ممثلا "التيار الوطني الحر"، رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض، رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، ونواب حاليين وسابقين، قضاة، رؤساء بلديات واتحادات بلديات، مخاتير وفاعليات سياسية وإعلامية واجتماعية.
وأم المصلين على جثمان الفقيد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم أدّت التحية له ثلة من تشريفات شرطة مجلس النواب، وحمل الجثمان على منصة مدفع للجيش اللبناني، وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي مقطوعات: تأهب، تكريم، نشيد الموت، ولازمة النشيد الوطني اللبناني، وأطلقت مدفعية الجيش اللبناني 21 طلقة خلبية تكريما للراحل الكبير.
ووري الرئيس الحسيني في الثرى، إلى جوار رفيقة دربه وحياته "الحاجة أم علي" كما كان يستأنس بمناداتها.
وتواصل العائلة تقبل التعازي في شمسطار حتى يوم السبت القادم، وفي بيروت يومي الإثنين والثلاثاء في 16 و17 كانون الثاني، في قاعة "سي سايد بافييون" في بيال من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طلب منها قضاء ليلة معه فوافقت.. مشهد بين النجم السوري الشهير والممثلة اللبنانية يتصدر التراند (صور)
Lebanon 24
طلب منها قضاء ليلة معه فوافقت.. مشهد بين النجم السوري الشهير والممثلة اللبنانية يتصدر التراند (صور)
03:20 | 2023-01-12
12/01/2023 03:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً
14:00 | 2023-01-11
11/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... 5 أنواع شوكولا شهيرة تُشكّل خطراً على الصحة ما هي؟
Lebanon 24
بالأسماء... 5 أنواع شوكولا شهيرة تُشكّل خطراً على الصحة ما هي؟
14:00 | 2023-01-11
11/01/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان اللبناني: "بكّرتي كتير يا روح قلبي" (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم الفنان اللبناني: "بكّرتي كتير يا روح قلبي" (صورة)
08:20 | 2023-01-12
12/01/2023 08:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن سقوط قتلى... إنفجار يهزّ مركزاً تجاريّاً في اسطنبول (فيديو)
Lebanon 24
أنباء عن سقوط قتلى... إنفجار يهزّ مركزاً تجاريّاً في اسطنبول (فيديو)
09:47 | 2023-01-12
12/01/2023 09:47:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-01-12
لماذا على وزراء "التيار" المشاركة في جلسة مجلس الوزراء قبل غيرهم؟
11:51 | 2023-01-12
قطاع يستعدّ للنزول إلى الشارع قريباً
11:49 | 2023-01-12
السيد: دولة ما بتفكِّر مش دولة
11:41 | 2023-01-12
إنذارات ومحاضر ضبط بحق مؤسسات في النبطية
11:33 | 2023-01-12
في عين الحلوة... توقيف أحد تجّار المخدرات
11:31 | 2023-01-12
في المنية.. حادث سير يسقط 4 جرحى
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
12/01/2023 19:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
12/01/2023 19:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
12/01/2023 19:04:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact