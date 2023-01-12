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لبنان

توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
12-01-2023 | 08:28
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أوقفت دوريّة من أمن الدّولة الفلسطينيّ (ب. ح.)، في الضاحية الجنوبيّة، بجرم ترويج مخدّرات، وهو مطلوب للقضاء بموجب عدّة خلاصات أحكام صادرة بحقّه عن المحكمة العسكريّة في بيروت. أجري التحقيق معه، وتمّ تسليمه إلى النيابة العامّة العسكريّة.
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