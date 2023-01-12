توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة الفلسطينيّ (ب. ح.)، في الضاحية الجنوبيّة، بجرم ترويج مخدّرات، وهو مطلوب للقضاء بموجب عدّة خلاصات أحكام صادرة بحقّه عن المحكمة العسكريّة في بيروت. أجري التحقيق معه، وتمّ تسليمه إلى النيابة العامّة العسكريّة.

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