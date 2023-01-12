بدران: هدف الجامعة الاساسي طرح الاستراتيجيات الايلة لخلق ثقافة الابتكار

افتتح رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران "مؤتمر أسبوع الدماغ في الجامعة اللبنانية" الذي ينظمه مختبر علوم الحركة والتأهيل في كلية الصحة العامة، في قاعة المؤتمرات في مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدت، في حضور عدد كبير من المعنيين.

وكانت كلمة للبروفسور بدران جاء فيها: "انه لمن دواعي سروري استضافتكم في الجامعة اللبنانية في الحدت بمناسبة انعقاد مؤتمر "أسبوع الدماغ" الذي ينظمه مختبر الحركة والتاهيل في كلية الصحة العامة والذي يهدف لرصد التطورات العلمية على صعيد علوم الاعصاب والدماغ والتأهيل الحركي والنفسي والإدراكي".وتابع: "كما تعرفون تحتل الجامعة اللبنانية مرتبة متقدمة بين الجامعات اللبنانية والعربية والعالمية، وهي كونها المرجع الرسمي للدولة اللبنانية في مجال التعليم والابحاث والمعرفة والخبرات والتربية فان مهماتها كثيرة وتعتز بما حققت على مستوى لبنان والمنطقة منذ تأسيسها وبمساهمتها المتميزة في رفد السوق المحلي والعربي والعالمي بكفاءات علمية وطبية وصحية وتقنية عالية المستوى، وهذا اكبر دليل على التميز والنجاح والسمعة الاكاديمية التي لطالما عمل عليها اهل الجامعة في مختلف فئاتهم ومراكزهم لدعم استمرار هذا الصرح الوطني الكبير".واضاف: "لذلك، فان الهدف الاساسي للجامعة ليس تحقيق الاهداف المرجوة فقط بل طرح الاستراتيجيات الايلة لخلق ثقافة الابتكار والتعليم المستمر، وهذا ما يمثله هذا المؤتمر الذي يشكل مناسبة لمناقشة المستجدات العلمية على صعيد علوم الاعصاب، اضافة لكونه منتدى للحوار حول ما أداه بعض الاساتذة والباحثين في الجامعة اللبنانية من جهد وبحث عن المعرفة والحقائق العلمية". (الوكالة الوطنية)