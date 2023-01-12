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لبنان

شيخ العقل التقى الوكيل العام للمرجع اليعقوبي في لبنان وسوريا

Lebanon 24
12-01-2023 | 09:05
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 استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة-بيروت اليوم، الوكيل العام للمرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في لبنان وسوريا العلامة الشيخ حسين التميمي، مع وفد ضم: معاون الوكيل السيد محمد الموسوي، امين سر المكتب محمد حرب والدكتور عباس فتوني. وحضر اللقاء مستشار شيخ العقل الاعلامي الشيخ عامر زين الدين.
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 وأشار الشيخ التميمي الى ان "الزيارة تعارفية ومن اجل تعزيز التواصل والوحدة والبحث في قضايا اسلامية عامة، وقد حملنا الى سماحته رسالة مودة واحترام وتقدير من المرجع الشيخ اليعقوبي من النجف الأشرف".
 
 وقدّم التميمي الى  شيخ العقل مجموعة كتبية، بينها موسوعة "من نور الفرات"، كذلك أهداه الدكتور فتوني اخر إصداراته "تصويبات لغوية".

كما التقى شيخ العقل معتمد مشيخة العقل في كونكتيكيت-الولايات المتحدة الاميركية.

بعقلين
وكان الشيخ ابي المنى قد شارك مساء الأربعاء في لقاء ديني في منزل المرحوم الشيخ ابو محمد جواد ولي الدين في بعقلين. (الوكالة الوطنية) 
المصدر: الوكالة الوطنية
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