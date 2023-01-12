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لبنان

القاضي إبراهيم إدعى على 15 موظفا في المطار.. هذه التهم موجهة اليهم

Lebanon 24
12-01-2023 | 09:35
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 إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 موظفا ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع، وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا. (الوكالة الوطنية) 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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