الاب بو عبود سلم وزير الثقافة نسخة عن كتاب فوز المؤسسة الانطونية بقلادة الامير محمد بن فهد العالمية

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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، رئيس المعهد الأنطوني الأب شربل بو عبود يرافقه رئيس الإتحاد العربي للتطوع في البحرين الأستاذ شربل قبلان، في حضور رئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو المحامي شوقي ساسين حيث تسلم الوزير من بو عبود كتابا رسمياً بفوز المعهد الفني الأنطوني بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية، وذلك عن مشروع الخط العربي على أن يقام حفل تقديم الجائزة في الأول من شباط المقبل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.بدوره، اثنى الوزير المرتضى على جهود المعهد الفني الأنطوني برئاسة الأب بو عبود وعلى دوره في "المضمار الثقافي، سيما من خلال الإضاءة على أهمية المحافظة على الخط العربي وتوارثه بين الأجيال". (الوكالة الوطنية)