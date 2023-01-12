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لبنان

وفاة سيدة جراء حادث مروري.. هكذا قضت دهسا

Lebanon 24
12-01-2023 | 10:20
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توفيت سيدة سورية جراء حادث دهس على طريق خلة بلدة داريا في اقليم الخروب، بعدما صدمتها شاحنة ما أدى الى وفاتها على الفور.
 
وحضرت القوى الامنية الى المكان للمباشرة بالتحقيقات. (الوكالة الوطنية)
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المصدر: الوكالة الوطنية
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وفاة

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