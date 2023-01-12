وفاة سيدة جراء حادث مروري.. هكذا قضت دهسا

توفيت سيدة سورية جراء حادث دهس على طريق خلة بلدة داريا في اقليم الخروب، بعدما صدمتها شاحنة ما أدى الى وفاتها على الفور.

وحضرت القوى الامنية الى المكان للمباشرة بالتحقيقات. (الوكالة الوطنية)