السعودية ومصر: للإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

Advertisement

استقبل وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان في الرياض نظيره المصري سامح شكري، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين.وفي بيان، دعا الجانبان القوى السياسية في لبنان إلى تحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة. كذلك، شدّدا على أهمية أمن واستقرار لبنان. (الجديد)