قائد الجيش استقبل رئيس الاتحاد العمالي ونقيب الصيادلة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر يرافقه نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم وتناول البحث شؤوناً مختلفة.

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