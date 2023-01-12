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لبنان

ميقاتي استقبل قائد الجيش والسفيرة الأميركيّة... وهذا ما بحثه معهما

Lebanon 24
12-01-2023 | 10:35
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عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي أوضاع المؤسسة العسكرية. 
كما إستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا وبحث معها العلاقات بين البلدين.
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ميقاتي

شيا

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