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لبنان

الابيض استقبل سفير الهند مودعا وشكره على جهوده لدعم القطاع الصحي

Lebanon 24
12-01-2023 | 10:55
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 استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مكتبه اليوم سفير الهند في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان في زيارة وداعية، بعد انهائه مهامه الرسمية في لبنان. 
 
ونوه الابيض ب"دعم الهند للقطاع الصحي في هذه المرحلة"، وشكر أجاز خان على "مساعيه لتنفيذ مشاريع عدة، آخرها هبة تتضمن 300 من الأطراف الاصطناعية (تسمى قدم جايبور)، والتي سيتم تركيبها مجاناً للمستفيدين غير القادرين على تأمين الكلفة المرتفعة للأطراف الإصطناعية، في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يشهدها لبنان". (الوكالة الوطنية)    
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المصدر: الوكالة الوطنية
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