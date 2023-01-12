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لبنان

مولوي التقى الدكاش.. وهذه المواضيع تمّ البحث بها

Lebanon 24
12-01-2023 | 11:12
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زار عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وجرى عرض لشؤون كسروان والفتوح.

بعد اللقاء، قال الدكاش: "بحثت مع الوزير مولوي في موضوع التجاوزات التي تتزايد في المنطقة، خصوصا السرقات، ومنها سرقة كابلات الكهرباء وغيرها من الأملاك العامة. وتناقشنا في سبل  التعاون مع البلديات والمجتمع المدني والقوى الأمنية للحد من تفشي هذه الظاهرة. كما تطرقنا إلى وجود اللاجئين السوريين في المنطقة وما يشكل ذلك من عبء أمني واقتصادي وانعكاسه على العمالة اللبنانية".
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وتطرق الدكاش إلى "الاعتداء الذي على قوى الأمن الداخلي في إحدى مناطق الكورة وشتم المقدسات المسيحية"، شاكرا لـ"مولوي وقوى الأمن حسم الموضوع سريعا وبحكمة والقاء القبض على المرتكبين وإزالة المخالفة، رغم كل الظروف الصعبة".

وقال: "ناقشت أيضاً مع مولوي التحضيرات للانتخابات البلدية وكيفية التعاون لتحقيق اللامركزية، التي نص عليها الطائف. وأكد لي العمل على إجراء الاستحقاق في موعده. ودعوته إلى زيارة كسروان ولقاء نوابها وفاعلياتها في القائمقامية في جونية والقيام بجولة فيها".
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