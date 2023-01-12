في عين الحلوة... توقيف أحد تجّار المخدرات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقيف أحد تجار المخدرات ومروجي مادة "الهيرويين" في مخيم عين الحلوة.

وبعد توقيفه، تم تسليمه مع المضبوطات الى مخابرات الجيش.