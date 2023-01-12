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لبنان

في المنية.. حادث سير يسقط 4 جرحى

Lebanon 24
12-01-2023 | 11:31
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أصيب 4 أشخاص بجروح ورضوض متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث سير وقع في زقاق شاهين في المنية.
 
وتوجهت فرق "إسعاف سبل السلام" إلى المكان وعملت على إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج اللازم.
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