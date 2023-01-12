في المنية.. حادث سير يسقط 4 جرحى

أصيب 4 أشخاص بجروح ورضوض متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث سير وقع في زقاق شاهين في المنية.



وتوجهت فرق "إسعاف سبل السلام" إلى المكان وعملت على إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج اللازم.