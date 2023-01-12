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لبنان

إنذارات ومحاضر ضبط بحق مؤسسات في النبطية

Lebanon 24
12-01-2023 | 11:41
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قام مراقبو مصلحة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك بجولات تفتيشية في النبطية، على المؤسسات التجارية والسوبرماركات ومحال اللحوم والدواجن ومحطات المحروقات ومعامل الألبان والأجبان والشوكولا ومراكز تعبئة البزورات والنقولات.
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وتم أخذ عينات من اللبنة على أنواعها لفحصها في المختبرات المعتمدة، وذلك بإشراف ميداني من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة وشرطة البلديات، وبمواكبة لفريق من الإعلامين.
 
وتم تسطير محاضر ضبط بحق اصحاب مؤسسات مخالفة وتم توجيه العديد من الإنذارات الخطية بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارة.
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