السيد: دولة ما بتفكِّر مش دولة

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً:

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"توقيف دعم حليب الأطفال!الحل للتهريب ليس بوقْف دعم الحليب وأدوية الأمراض المستعصية،وليس بدعْم مافيا المستوردين والتجّار كما يحصل اليوم!الحل في زمن التكنولوجيا هو بتزويد المواطنين الذين لديهم أطفال وأمراض ببطاقات دعم وفقاً لمستندات يقدمونها لوزارة الصحة!دولة ما بتفكِّر مش دولة".