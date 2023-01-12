السيد: دولة ما بتفكِّر مش دولة

توقيف دعم حليب الأطفال!
الحل للتهريب ليس بوقْف دعم الحليب وأدوية الأمراض المستعصية،
وليس بدعْم مافيا المستوردين والتجّار كما يحصل اليوم!
الحل في زمن التكنولوجيا هو بتزويد المواطنين الذين لديهم أطفال وأمراض ببطاقات دعم وفقاً لمستندات يقدمونها لوزارة الصحة!
دولة ما بتفكِّر مش دولة
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 12, 2023
توقيف دعم حليب الأطفال!
الحل للتهريب ليس بوقْف دعم الحليب وأدوية الأمراض المستعصية،
وليس بدعْم مافيا المستوردين والتجّار كما يحصل اليوم!
الحل في زمن التكنولوجيا هو بتزويد المواطنين الذين لديهم أطفال وأمراض ببطاقات دعم وفقاً لمستندات يقدمونها لوزارة الصحة!
دولة ما بتفكِّر مش دولة