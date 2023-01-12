قطاع يستعدّ للنزول إلى الشارع قريباً

دعا نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي "المستوردين للإستعداد للنزول على الأرض يوم الثلاثاء المقبل بتاريخ 17 كانون الثاني الحالي، والتحرك لإحقاق الحق وإنصاف القطاع الذي يعيل آلاف العائلات اللبنانية".

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وأكّد قزي ان هذا التحركّ يأتي "رفضاً للتسويف والمماطلة والإلتفاف على تنفيذ الإجراءات المتخذة لإنصاف قطاع السيارات المستوردة، خصوصاً إعتماد دولار جمركي بـ8000 ليرة لكل السيارات التي لديها بوالص شحن قبل 1 كانون الأول 2022، ومن أجل المطالبة بالعودة الى الشطور المعتمدة سابقاً كأساس لإستيفاء الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة المستوردة".