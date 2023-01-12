بيان جديد لمصرف لبنان... ماذا أعلن بشأن "صيرفة"؟

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أعلن مصرف لبنان في بيان أن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم 50,000,000 دولاراً أميركياً بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وتابع البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa"، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".