هل تحصر جلسة الحكومة بملف الكهرباء؟

أفادت معلومات قناة "الجديد" بأنه حصل تواصل بين المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتأكيد على ضرورة حصر جدول الاعمال في ملف الكهرباء، وإلا فإن حزب الله لن يحضر في حال ضم الجدول ملفات أخرى.

Advertisement

وكشفت مصادر الرئيس ميقاتي لـ"الجديد" أن رئيس الحكومة أبدى أمام الخليلين تعاونا وانفتاحا على حصر الجلسة في ملف الكهرباء لما فيه مصلحة المواطنين.

وفي سياق متصل، أفادت معلومات القناة بأن مصادر وزارة الطاقة والتيار الوطني الحر تصر على اعتبار انعقاد الجلسة غير دستوري وأن المرسوم يتطلب توقيع الوزراء كافة.