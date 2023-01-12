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لبنان

هل تحصر جلسة الحكومة بملف الكهرباء؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 12:59
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أفادت معلومات قناة "الجديد" بأنه حصل تواصل بين المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتأكيد على ضرورة حصر جدول الاعمال في ملف الكهرباء، وإلا فإن حزب الله لن يحضر في حال ضم الجدول ملفات أخرى.
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وكشفت مصادر الرئيس ميقاتي لـ"الجديد" أن رئيس الحكومة أبدى أمام الخليلين تعاونا وانفتاحا على حصر الجلسة في ملف الكهرباء لما فيه مصلحة المواطنين. 
 
وفي سياق متصل، أفادت معلومات القناة بأن مصادر وزارة الطاقة والتيار الوطني الحر تصر على اعتبار انعقاد الجلسة غير دستوري وأن المرسوم يتطلب توقيع الوزراء كافة. 
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