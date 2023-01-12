ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 47750 و47950 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 47600 و47800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.