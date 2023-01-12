عدّاد كورونا وكوليرا في لبنان... هذه آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا، تسجيل 208 إصابة جديدة، "رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1224817، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".



Advertisement كذلك، أشارت "الصحة" في تقريرها عن حالات الكوليرا، الى انه "لم تسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".



كذلك، أشارت "الصحة" في تقريرها عن حالات الكوليرا، الى انه "لم تسجل اي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".