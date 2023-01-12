عبداللهيان وصل الى بيروت في زيارة لثلاثة أيام

وصل الى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي وزير خارجية إيران حسن أمير عبد اللهيان، في زيارة رسمية الى لبنان تستمر ثلاثة أيام.

يلتقي عبد اللهيان خلال زيارته نظيره عبدالله بو حبيب ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية وممثلي الاحزاب اللبنانية والفلسطينية.

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لدى وصوله والوفد المرافق، كان لممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب قبلان قبلان كلمة رحب بها بالوفد الايراني. وقال: "نتعود على وقوفكم الى جانب الشعب اللبناني ان على المستوى الداخلي او الخارجي. وليس جديدا عليكم الوقوف الى جانب المستضعفين ان في لبنان او غيره من بلدان المنطقة".



وكان في استقباله في المطار سفير إيران لدى لبنان مجتبى اماني ووفدان من حركة "أمل" و"حزب الله".لدى وصوله والوفد المرافق، كان لممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب قبلان قبلان كلمة رحب بها بالوفد الايراني. وقال: "نتعود على وقوفكم الى جانب الشعب اللبناني ان على المستوى الداخلي او الخارجي. وليس جديدا عليكم الوقوف الى جانب المستضعفين ان في لبنان او غيره من بلدان المنطقة".

وتابع: "نتمنى لكم ومن خلفكم النجاح والتوفيق في مواجهة كل التحديات التي تواجهونها في هذه الأيام أن على مستوى ايران او على مستوى المنطقة".







بدوره، قال عبداللهيان: "يطيب لي بداية ان اعرب عن بالغ سروري لهذه الفرصة المتجددة التي اتيحت لي اليوم، والتواجد في بيروت لأجري سلسلة من اللقاءات التي تتيح تبادل وجهات النظر مع المسؤولين اللبنانين المحترمين".



وتابع: "تأتي زيارتي الحالية للبنان الشقيق في سياق دعوة رسمية موجهة من زميلي وزير الخارجية الدكتور عبد الله بو حبيب المحترم، من أجل إجراء محادثات والتشاور وتبادل وجهات النظر في مختلف التطورات سواء التطورات المحلية والاقليمية والدولية. وضمن التطورات والمناقشات ما يجرى في فلسطين المحتلة".



واضاف: "أود ان اؤكد في هذا الإطار ان ايران ستبقى راسخة في موقفها الداعم و المؤازر والمحتضن للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها و جيشها ومقاومتها. ونحن ندعو في هذا الإطار جميع القوى و الافرقاء والتيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة إلى أن تمضي قدماً من خلال الحوار الرئيسي بينها، ان تصل الى مرحلة وتتمكن من خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، واستكمال العملية السياسية لما يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد".