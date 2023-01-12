ماذا كشف الوزير حمية عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء؟

كشف وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مقابلة عبر الـ"إم تي في" أن حضور وزراء الثنائي الشيعي جلسة مجلس الوزراء محصور ببندَيْ الكهرباء.



وأكد حمية أنه بحال تم مناقشة بنود إضافية فحينها سينسحب وزراء "الحزب".

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وعن العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، قال حمية: "هي علاقة صداقة ويرعاها اتفاق مار مخايل ولا أتدخل في ملفات غيري من الوزراء".

وفي ما يخص الوفد الأوروبي القادم الى لبنان للتحقيق، قال وزير الأشغال: "لسنا معنيين لأنه لدينا القضاء اللبناني لنتمسّك به وبمقراراته".

وفي سياق منفصل، لفت حمية إلى أن "الايرادات الشهرية لمرفأ بيروت بلغت 437 ألف دولار في كانون الثاني 2022 واتخذنا قراراً بإعادة إحيائه وقد ارتفع الرقم تدريجا حتى وصل اليوم إلى 10 ملايين دولار وسمحنا بإستيفاء الرسوم المرفئية بالدولار للذين يتقاضون أرباحاً بالدولار".