إخماد حريق داخل شقة في ذوق مكايل

أهمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية، حريقاً إندلع مساء اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الثانية في مبنى سكني في ذوق مكايل - كسروان.





واقتصرت أضرار الحريق على الماديات.

Advertisement