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لبنان

إخماد حريق داخل شقة في ذوق مكايل

Lebanon 24
12-01-2023 | 15:25
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أهمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية، حريقاً إندلع مساء اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الثانية في مبنى سكني في ذوق مكايل - كسروان. 


واقتصرت أضرار الحريق على الماديات.
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