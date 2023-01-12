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لبنان

عطية يتحدّث عن الفوسفات في مرفأ طرابلس.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 15:57
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أكّد رئيس لجنة الأشغال النيابية، النائب سجيع عطية، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعا الى جلسة مجلس وزراء لبحث القضايا الملحّة"، معتبراً أن "مشكلتنا في البلد تكمن في تداخل السلطات".



وأشار في مقابلة عبر الـ"إم تي في" الى أننا "نعمل على ضبط موضوع الفوسفات في مرفأ طرابلس قدر المستطاع".
 
 
وعن ملف مطار بيروت والطيران المدني، شدّد عطيّة على "ضرورة تأليف هيئة ناظمة للطيران المدني من مختلف الطوائف".
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كما تطرّق عطية خلال المقابلة الى موضوع الصيانة في المدارس، كاشفاً عن 4 مؤسسات تربوية مهددة بالانهيار أحدها إحدى كليات الجامعة اللبنانية.
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