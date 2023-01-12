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لبنان

رسالة من واشنطن الى البرلمان اللبناني: للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
12-01-2023 | 16:34
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان ندعو البرلمان اللبناني للإسراع بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة للشروع بالإصلاحات المطلوبة.

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