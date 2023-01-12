هزة ارضية يشعر بها المواطنون في الشمال

افاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية انه عند الساعة 10،40 مساء حصلت هزة ارضية في الداخل السوري على بعد 86 كلم من حمص، قوتها 4،6 درجات على مقياس ريختر ، وشعر بها سكان شمال لبنان وتحديدا في طرابلس والمنية ودير عمار.

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