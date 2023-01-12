مناطق صافية للسيّاح

لاحظ سياح عرب وأجانب ما يشبه المناطق الصافية بين بيروت، لجهة الغرب، وبيروت لجهة الشرق، في ما خصّ كثافة العناصر غير اللبنانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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