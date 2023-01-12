شرط لإجراء عمليات صيرفة

بعض المصارف الكبرى اشترط لإجراء عمليات صيرفة حسابات بالفريش دولار لا تقل عن 50 ألف دولار، على ألا تقل العملية عن المليار ليرة لبنانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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