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لبنان
وزير خارجية ايران في لبنان في" زيارة تشاور".. ويلتقي بري وميقاتي وقيادات حزبية
Lebanon 24
12-01-2023
|
22:16
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يبدأ وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان اليوم محادثات تشمل الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب فضلا عن قيادات في حزب الله والفريق المتحالف معه.ويعقد الوزيران بوحبيب وعبد اللهيان مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء..
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وقالت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء»: ان هدف زيارة الوزير الايراني هو التشاور في كل المسائل المطروحة على الصعيد اللبناني والاقليمي وليس هناك من موضوع محدد.
وكان عبد اللهيان وصل الى مطار بيروت مساء أمس في زيارة رسمية الى لبنان تستمر ثلاثة ايام، وأكد عبد اللهيان في تصريح فور وصوله «أن زيارته أتت في سياق دعوة رسمية موجهة من وزير الخارجية اللبناني»، مشدداً على أن «إيران ستبقى راسخة في موقفها الداعم والمؤازر والمحتضن للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها وجيشها ومقاومتها، ونحن ندعو في هذا الإطار جميع القوى والأفرقاء والتيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة إلى أن تمضي قدماً من خلال الحوار الرئيسي بينها، ان تصل الى مرحلة وتتمكن من خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، واستكمال العملية السياسية لما يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد».
وكتبت" الديار": وفقا لمصادر دبلوماسية، سيجدد الوزير الايراني اهتمام بلاده بالتعاون الاقتصادي مع لبنان وتقديم كل ما يلزم لمساعدة الشعب اللبناني على كافة الاصعدة، وخصوصا متابعة ملف هبة الفيول التي لم تتابع الحكومة اللبنانية اجراءات اتمامها. سياسيا، لا يحمل اي جديد على صعيد الملفات العالقة، وهو سيؤكد دعم بلاده لخيارات اللبنانيين، ويجدد دعم ايران لاستقرار لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وسيعيد على مسامع المسؤولين ما قيل للجانب الفرنسي بضرورة فتح نقاشات مباشرة مع الاطراف اللبنانية، وفي مقدمتها حزب الله حول القضايا اللبنانية الداخلية، حيث لا صحة لاي كلام عن ربط ايراني للملف اللبناني باي قضية اخرى في المنطقة.
ومجمل الملفات المطروحة سيكون لحزب الله موقف محدد منها، فقبل 48 ساعة من جلسة مجلس النواب الخميس، يتحدث الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الثلاثاء المقبل، لمناسبة توزيع جائزة اللواء قاسم سليماني للادب المقاوم.
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