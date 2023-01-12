هل يكون الثمن تفاهم مار مخايل؟

كتب محمد علوش في" الديار": لم يُعلن حزب الله رفضه لفكرة عقد جلسة حكومية طارئة، لكنه بحسب مصادر متابعة يفضّل أن يكون التيار حاضراً عبر وزرائه على طاولة مجلس المجلس الوزراء، أو البحث عن الآلية المناسبة لإقرار البنود دون حصول إشكال سياسي كبير كالذي حصل خلال انعقاد الحكومة منذ أسابيع، لأنه لا يريد توتير علاقاته المتوترة أصلاً مع التيار.

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يشعر حزب الله أن علاقته بالتيار باتت في خطر جدي، ورسائل التيار بخصوص انعقاد الحكومة كانت واضحة عندما تحدث عن الشراكة، ويبدو بحسب المصادر أن الحزب ينظر بجدية مطلقة لتهديد التيار بالخروج من التفاهم، لكنه بنفس الوقت يرفض المراوحة التي تؤذي المواطنين، لذلك يقوم مسؤولو الحزب بحسب المصادر بجولات مكوكية لمحاولة الوصول الى حلول وسط تؤدي الى النتائج المرجوة دون الدخول في حرب جديدة مع التيار قد تؤدي الى اعلان التيار الخروج من التفاهم الموقع في مار مخايل، علماً أنه بحسب المعلومات أن التيار يدرس الرد على أي جلسة جديدة دون موافقته وبمشاركة حزب الله بهذه الطريقة، لأنه استنفد كل الوسائل السياسية "السلمية".