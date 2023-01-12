في صيدا... حادث سير وانقلاب احدى السيارات (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير في منطقة "البستان الكبير" في صيدا.

وفي التفاصيل، اصطدمت احدى السيارات يجيب من نوع "جي أم سي"، ما أدى إلى انقلابه.

وفور وقوع الحادث، فرّت السيارة الى جهة مجهولة.