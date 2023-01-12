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لبنان

الرصاص الطائش من جديد... اليكم ما حصل في عكار

Lebanon 24
12-01-2023 | 23:55
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ما زالت ظاهرة اطلاق الرصاص العشوائي تحصد المزيد من الضحايا وتتسبب باضرار مادية وهلع لدى المواطنين.
 
ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، اصاب الرصاص الطائش في عكار الذي اطلق خلال تشييع احد الشبان، حظيرة احد المزارعين ما ادى الى نفوق عنزة من عنزاته.
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رصاص طائش

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