الرصاص الطائش من جديد... اليكم ما حصل في عكار

ما زالت ظاهرة اطلاق الرصاص العشوائي تحصد المزيد من الضحايا وتتسبب باضرار مادية وهلع لدى المواطنين.

ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، اصاب الرصاص الطائش في عكار الذي اطلق خلال تشييع احد الشبان، حظيرة احد المزارعين ما ادى الى نفوق عنزة من عنزاته.