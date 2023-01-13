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يتداول المقربون من "حزب الله" معطيات دقيقة عن انزعاج شديد يسود قيادة الحزب من اداء" التيار الوطني الحر" منذ "زحطة" رئيسه جبران باسيل في حق الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله.وفي رأي مصادر مطلعة " فان مشاركة وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء، بغض النظر عن السبب، هي بمثابة ضربة قاضية ل"تفاهم مار مخايل"الموقع سابقا بين "الحزب والتيار".وتضيف المصادر " ان "التيار "لن يستطيع تحمل هذه الخطوة من الحزب امام الرأي العام، الامر الذي سيؤدي الى خطوة علنية وواضحة، ولو لم تكن خطوة انفعالية".وترى المصادر " ان اصل مشاركة حزب الله في الجلسة الحكومية هدفها التأكيد على تراجع ايجابية العلاقة مع حليفه المسيحي، وان تهديدات "التيار"لن تؤثر على قراراته السياسية.في المقابل، ينقل مقربون من الرئيس السابق ميشال عون عنه انزعاجه الشديد من اداء حزب الله تجاه " التيار".ويقول عون ، وفق المقربين ، ان اي قرار في شأن مستقبل "تفاهم مار مخايل"سيتخذه بنفسه انطلاقا من تقييمه الدقيق والعادئ لمسار الامور".ويضيف عون ، وفق المقربين" تفاهم مار مخايل انا عملتو ومش جبران، واي قرار انا باخدو".