أمر لا يصدّق: مَن عطّل سباق الخيل في بيروت

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توقف ميدان سباق الخيل في بيروت عن العمل منذ أسبوعين، ولم تعد هناك لا أشواط ولا مراهنات ولا خيل ولا خيالة.وفي التفاصيل أن الجرذان دخلت الى غرفة التحكم الإلكتروني والمعلوماتية المتصلة عبر الإنترنت مع كل مكاتب المراهنات في مختلف المناطق اللبنانية، و"أخذت راحتها" على مدى أسبوع بتمزيق كل الكابلات والتوصيلات، كما دخلت الى علب ماكينات الإتصال وعاثت فيها خراباً، مما عطل كل المحطة واوقف المراهنات ومعها سباق الخيل.مصادر في إدارة سباق الخيل لفتت الى ان الأضرار تصل الى حوالي 150 الف دولار ولا إمكانية للإدارة لإصلاح الأعطال لأنها بحاجة لإستيراد قطع من الخارج مع فريق هندسي ولا أموال في الوقت الحاضر".