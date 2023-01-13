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لبنان

"سنّة الثامن من آذار": التوحّد ليس مفيدا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2023 | 02:15
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لا يبدو ان محاولات توحيد النواب السنّة في "قوى الثامن من اذار "، ضمن كتلة نيابية، خلال ولاية المجلس النيابي السابق، سيتم تكرارها في المجلس الحالي.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن العلاقة بين النواب والقيادات السنّية القريبة من حزب الله ليست سيئة ولا اشكالات تذكر بينهم، لكن لا يبدو انهم يرغبون بتشكيل كتلة نيابية تساعدهم سياسيا".
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وترى المصادر ان توحيد النواب سيؤدي الى اعادة ظهور الخلافات في ما بينهم في ظل رغبة البعض منهم  بأن تكون لديه القدرة على ترؤس التكتل  النيابي او التفوق القيادي على زملائه".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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