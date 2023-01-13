"تغيير سياسي" متوقع هذا العام

تتحدّث أحدى الشخصيات المتداوَل بإسمها حديثاً لرئاسة الجمهورية، في جلسة خاصّة، عن ترقّبها لـ"تغيير سياسي" سيحصل خلال هذا العام، وأنّها "لن تقوم بأيّ خطوة حالياً قبل اتّضاح المشهد في الشهرين المقبلين".

Advertisement