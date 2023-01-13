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لبنان

"تغيير سياسي" متوقع هذا العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2023 | 02:45
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تتحدّث أحدى الشخصيات المتداوَل بإسمها حديثاً لرئاسة الجمهورية، في جلسة خاصّة، عن ترقّبها لـ"تغيير سياسي" سيحصل خلال هذا العام، وأنّها "لن تقوم بأيّ خطوة حالياً قبل اتّضاح المشهد في الشهرين المقبلين".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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