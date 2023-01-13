اتصالات لحزب الله" من نوع آخر"

عُلم ان حزب الله يعمل على اجراء اتصالات مع مدراء المدارس الرسمية في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب وبعض مناطق البقاع لاقناعهم بضرورة فك الاضراب المفتوح واعادة فتح ابواب المدارس حرصا على سير عمل العام الدراسي ومصلحة الطلاب!

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