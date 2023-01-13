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لبنان

اتصالات لحزب الله" من نوع آخر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2023 | 03:15
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عُلم ان حزب الله يعمل على اجراء اتصالات مع مدراء المدارس الرسمية في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب وبعض مناطق البقاع لاقناعهم بضرورة فك الاضراب المفتوح واعادة فتح ابواب المدارس حرصا على سير عمل العام الدراسي ومصلحة الطلاب!
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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