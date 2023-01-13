شراكة بين "ESA" و "توتال" لتجهيز حرم كليمنصو بألواح الطاقة الشمسيّة

وقّع المعهد العالي للأعمال "ESA" وشركة "توتال للطاقات ماركتينغ لبنان" إتفاقيّة شراكة لتجهيز حرم كليمنصو بالألواح الشمسيّة.

وستقوم الشركة بتركيب 448 لوحاً شمسيًّا على سطح المبنى الرئيسيّ للمعهد العالي للأعمال "ESA" إلى جانب مبنى حاضنة الشركات الناشئة، "SmartESA"، وموقف السيّارات الرئيسيّ.

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ومن المُقرّر إنهاء الأعمال في الرّبع الأوّل من العام 2023 كما سيؤدّي المشروع إلى تزويد طاقة شمسيّة تبلغ قدرتها 246 ميغاواط ذروة فضلاً عن المساهمة في تخفيض 270 طنًّا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويّاً.



وفي كلمته، رحّب السيّد ماكساس دويو، المدير العام للمعهد العالي للأعمال "ESA" بهذه الشراكة قائلاً: "أشكر فرق توتال للطاقات ماركتينغ لبنان الذين تمكّنوا من فهم احتياجات المعهد العالي للأعمال ESA وواقعه. وفضلاً عن تقليل استهلاكنا وتخفيض فاتورة الموّلدات لدينا، من الضروري أن يمضي المعهد قدماً للاستجابة للتحدّي البيئيّ".

وأضاف: "يُجسّد مشروع تجهيز حرم كليمنصو بالطاقة الشمسيّة قِيَمنا الخاصّة بالابتكار والمسؤوليّة، كما أصبح حرم المعهد العالي للأعمال ESA مركزاً أساسيًّا في التحوّل البيئيّ إذ أنه من أحد المباني الخضراء القليلة في قلب العاصمة بيروت".



من جهته، صرّح السيّد أدريان بيشونيه، مدير عام شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان قائلاً: "تهدف شركة توتال للطاقات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050، معاً مع المجتمع. ويتماشى تجهيز حرم كليمنصو بالطاقة الشمسيّة مع هدفنا بمساعدة العملاء في تحوّلهم نحو طاقة أكثر استدامة وبمتناول الجميع".



ووقّع الطرفان أيضاً اتفاقيّة شراكة حيث ستدعم شركة "توتال للطاقات ماركتينغ لبنان"، على مدى 3 سنوات، أنشطة "SmartESA"، وهي حاضنة الشركات الناشئة التابعة للمعهد العالي للأعمال "ESA".