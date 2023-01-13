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لبنان

ناصر ياسين: موعد الجلسة الحكومية لم يحسم بعد

Lebanon 24
13-01-2023 | 03:11
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أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين أن "موعد الجلسة الحكومية لم يحسم بعد"، لافتا الى انه  "قد وصلنا جدول أعمال من الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقوم بواجبه الدستوري".

وقال في حديث إلى "صوت كل لبنان":"هناك بند  أساسي مرتبط بالكهرباء، وهناك بنود أخرى قليلة ولكن مهمة مرتبطة بتسيير المرافق"، مشددا على أن "الحكومة تجتمع لاتخاذ قرارات مرتبطة بقضايا الناس وليس قرارات مصيرية". 

أضاف ياسين: "لم نتبلغ عن اجتماع تشاوري وزاري مع الرئيس ميقاتي ولكن هناك مشاورات دائمة من رئيس الحكومة مع الوزراء"، مؤكدا "مشاركته في الجلسة منطلقا من مبدأ ضرورة تسيير شؤون الناس والمرافق العامة".

واعتبر أن "المرونة مطلوبة من الجميع وليس فقط من رئيس الحكومة وهذا الأمر ينطبق على جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس وعلى المشاركة بجلسات الحكومة أيضا"، لافتا الى ان "التلويح بعدم توقيع الوزير وليد فياض على مراسيم الكهرباء في حال إقرارها هو عمل غير مسؤول لأنه يفترض به أن يكون في طليعة من يحضر جلسات الحكومة". 

وطالب المعنيين بـ"تحمل المسؤولية لانتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ البلد والبدء بورشة الإصلاح".

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