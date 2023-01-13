درغام: موقفنا ثابت ومبدئي من إنعقاد جلسة مجلس الوزراء

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شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام على أن "موقفنا ثابت ومبدئي من إنعقاد جلسة مجلس الوزراء،" مؤكدا على "ضرورة الاسراع في إنتخاب رئيس الجمهورية فمن غير المقبول تسيير البلد في ظل غياب رئيس وكأن الأمور طبيعية".ودعا في حديث لاذاعة "صوت كل لبنان" الى "التفتيش عن حل وعدم البحث عن ملفات خلافية جديدة، الناس تعبت والمطلوب الحوار بهدف الوصول الى نتيجة وإنتخاب رئيس جمهورية يحمل مشروعا إنقاذيا، ويكون مدعوما من أكثرية الكتل النيابية".