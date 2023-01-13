خلال تأديته واجبه... احد عناصر الدفاع المدني يتعرض للاصابة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة احد عناصر الدفاع المدني خلال مشاركته في اطفاء الحريق الذي اندلع في مستودعات "محي الدين للخرضوات" والذي تمت السيطره عليه خلال ساعات صباح اليوم الأولى.

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