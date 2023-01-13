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لبنان

خلال تأديته واجبه... احد عناصر الدفاع المدني يتعرض للاصابة

Lebanon 24
13-01-2023 | 03:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة احد عناصر الدفاع المدني خلال مشاركته في اطفاء الحريق الذي اندلع في مستودعات "محي الدين للخرضوات" والذي تمت السيطره عليه خلال ساعات صباح اليوم الأولى. 
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حريق

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