Advertisement

لبنان

جنبلاط استقبل الوزير السابق بويز

Lebanon 24
13-01-2023 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1028331-638092024459668648.jpg
Doc-P-1028331-638092024459668648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء الخميس، الوزير السابق فارس بويز، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد ان "طار الحوار".. هذا ما قاله وليد جنبلاط
lebanon 24
13/01/2023 14:33:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل ساعات من جلسة مجلس الوزراء.. ماذا قال وليد جنبلاط؟
lebanon 24
13/01/2023 14:33:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد جنبلاط

الوزير السابق فارس بويز

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:15 | 2023-01-13
03:28 | 2023-01-13
04:30 | 2023-01-13
04:00 | 2023-01-13
07:18 | 2023-01-13
07:13 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website