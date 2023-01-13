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لبنان
"أسد" مروج المخدرات... هكذا وقع في قبضة شعبة المعلومات!
Lebanon 24
13-01-2023
|
03:23
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات توزيع وترويج المخدرات التي تنشط في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، وبعد أن أوقفت الشعبة بتاريخ 20-12-2022 في الدورة أفراد إحدى الشبكات التي تقوم باستلام المخدرات من أحد الموزعين الملقب ب "أسد" لترويجها في مختلف مناطق جبل لبنان، تمكنت قطعاتها المختصة وبنتيجة المتابعة الميدانية والإستعلامية، من تحديد هوية الموزّع المذكور ومكان إقامته في محلة الشياح، ويدعى: أ. ش. (مواليد عام 1976، لبناني الجنسيّة)، وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم تجارة مخدرات.
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أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه وتفتيش منزله.
بتاريخ 6-1-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده في محلة الشياح على متن دراجة آليّة لون جردوني، فعملت على نصب كمين محكم له في المحلة نتج عنه توقيفه وضبط الدرّاجة. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط هاتف خلوي ومبلغ مالي.
وبتفتيش منزله الكائن في محلة الشياح عثر على: بندقية كلاشينكوف مع 7 مماشط، و206 طلقات صالحة للإستعمال، ومسدس حربي مع ممشط و8 طلقات صالحة للإستعمال، وجعبة لون أسود، و7 هواتف خلوية.
كما تم ضبط سيارتين عائدتين للموقوف، الأولى نوع نيسان، والثانية نوع فولكسفاغن.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتوزيع المخدرات على عدد من المروجين.
أجري المقتضى القانوني بحقه واودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، كما تمّ حجز السيّارتين والدراجتين الآليّتين.
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