"مساعدات ماليّة للبنان".. اجتماعٌ مهم لميقاتي مع مسؤول بارزٌ في البنك الدولي

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وتم البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان، ومن بينها مساعدات لقطاع التعليم تبلغ نحو 25 مليون دولار تخصص للاساتذة في التعليم الرسمي وتتعلق بالانتاجية وبحضور المعلمين الى المدارس.

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وتناول اللقاء مساعدة تبلغ نحو مليون دولار ستخصص لقطاع الكهرباء من أجل إجراء التدقيق المالي في شركة كهرباء لبنان لإعادة دراسة التعرفة والوضع المالي، وإنشاء الهيئة الناظمة، اضافة الى البحث في إعطاء البنك الدولي قرضا ثانيا لشبكة "أمان".

كذلك، تمّ البحث في الحصول على هبة من الصندوق الائتماني تبلغ نحو ستة ملايين دولار مساعدة لوزارة المالية من أجل النظام المعلوماتي والاصلاحات الضريبية والقانون الجديد للمحاسبة العمومية والتدقيق في أصول 14 مصرفا لبنانيا يمثلون 85 بالمئة من القطاع المصرفي خصوصا وان بدء عملية التدقيق من قبل الشركات الدولية هو أحد الشروط المسبقة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

موزعو المحروقات

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفداً مشتركاً من موزعي المحروقات وأصحاب المحطات برئاسة فادي ابو شقرا ضم: حسن جعفر، شربل الكيك، سهيل الدادا، ماهر سليم، بيار معوض، أسامة عليق، وليد الدناوي، مازن مكية، عباس يونس وحسين غصن.



وبعد اللقاء، قال امين سر المحطات حسن جعفر:" تشرفنا بزيارة الرئيس ميقاتي ووضعناه في صورة المشكلات الذي يعاني منها القطاع بشكل يومي، وقد وعدنا بمعالجة كل الامور التي نطمح اليها وشكرناه على موقفه بوقوفه الى جانبنا".

سئل: ما هي المشاكل الذي يعاني منها القطاع؟

أجاب: "كما جميع اللبنانيين نحن نعاني من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الذي يؤدي الى تكبدنا لخسائر، كذلك لدينا مشاكل بالنسبة الى تركيب جدول الأسعار اليومي والذي تحصل بشكل عشوائي".



ابو شقرا

من ناحيته، قال ابو شقرا: "شكرنا دولة الرئيس على مواقفه التي هي دائماً الى جانب النقابات، وجميعنا يعلم صعوبة الوضع الذي يعاني منه البلد لا سيما بالنسبة الى قطاع النفط في ظل ارتفاع سعر الدولار بشكل يومي كما المواطن اللبناني، وتحركنا هو باسمنا واسم المواطنين من اجل ايجاد الحلول، وركزنا في الحديث على موضوع التسعيرات والاهم لدى دولته هو توفر مادة المحروقات وعدم عودة الطوابير الى محطات البنزين خصوصا انه على متابعة دائمة للمشكلات التي نعاني بها لا سيما خلال الأسبوعين الماضيين. فهل يعقل ان تنخفض الاسبوع الماضي صفيحة البنزين الى 139 الف ليرة فجأة وفي اليوم الثاني تعود للارتفاع لانه لم يكن هناك وضوح في موضوع صيرفة؟ وقد شكرنا الرئيس ميقاتي على استقباله لنا ونحن على متابعة معه ومع وزير الطاقة لكل الاوضاع".



مستوردو الالبسة الجاهزة

واستقبل الرئيس ميقاتي وفد نقابة مستوردي الالبسة الجاهزة في لبنان برئاسة النقيب جميل الريس وعرض الوفد مطالب النقابة.

وأعلن عضو نقابة طوني سلامة بعد اللقاء:" عرضنا مطالبنا وهمومنا المتمثلة في كيفية الإستمرار في العمل والمحافظة على الموظفين وعلى الاستثمارات التي نقوم بها والمشكلات التي تواجهنا أكان على مستوى الجمارك والاستيراد والمصاريف التشغيلية اليومية نظرا لغياب الكهرباء، واستجاب دولة الرئيس لهذه المطالبة من أجل محافظة على هذا القطاع.



بعاصيري

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيسة بعثة لبنان لدى الاونيسكو سحر بعاصيري وتم خلال اللقاء البحث في أجواء عمل بعثة لبنان لدى الأونيسكو.



القواس

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القوّاس التي أعلنت بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء دولة الرئيس الذي يؤكد على دعم المعهد ورؤيته لأهمية هذه المؤسسة التي لديها دور كبير للبنان على المستويات الثقافي الديبلوماسية والثقافية والاقتصادية. وبحثنا في تنفيذ المراسيم التي تمت الموافقة عليها خصوصا بالنسبة للقرار المشترك الذي صدر عن وزيري الثقافة المالية ونبحث الأن فيه تنفيذها وفي الية نقل الاعتمادات . وأكد الرئيس ميقاتي على دعمه لهذا الأمر ونحن على الطريق الصحيح والخواتم السعيدة أصبحت قريبة. المعهد من أولويات الرئيس ميقاتي وجزء من رؤيته الحضارية للموسيقى وللثقافة في لبنان".