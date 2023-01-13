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لبنان

وعكة صحيّة تُصيب أحد النواب.. ماذا حصل معه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2023 | 03:45
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تبيّن أنّ أحد النواب البارزين يُعاني من "إنفلونزا حادّة"، الأمر الذي جعله يتغيّب عن مُجمل المناسبات التي حصلت يوم أمس الخميس، وتحديداً التحرّك الذي نفذه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت في مُحيط قصر العدل تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سُهيل عبّود.
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وكان آخر ظهورٍ لذاك النائب قد حصل يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنّه أصيب بعارضٍ صحيّ مُفاجئ جعل صوته يختفي تماماً ليُصبح غير قادرٍ على الكلام.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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