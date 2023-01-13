وزير خارجية إيران: مستعدّون لبناء وتأهيل معامل الكهرباء في لبنان

عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحفياً مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، وذلك عقب لقاءٍ حصل بينهما في وزارة الخارجية والمغتربين.

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وفي تصريحٍ له، قال بو حبيب: "تشرفتُ بقاء وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان ولمستُ منه تأكيداً إيرانياً على أهمية استقرار لبنان والإسراع بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية".

أضاف: "عبّرت للوزير الإيراني عن حرص لبنان لاستقرار ايران كما أكدت رفض تدخل أي دولة في شؤون دولة أخرى".

وأكمل: "هناك محاولات جدّية للاستفادة من المساعدات الإيرانية للبنان وهناك طبعاً عوائق وضغوط خارجية. مع هذا، فإننا في لبنان مستمرون في محاولاتنا بشأن تلك المساعدات".

بدوره، أكّد عبد اللهيان أن "إيران ستبقى دائماً الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء"، مشيراً إلى أنّ "تداول مع بو حبيب في سُبل تعزيز العلاقة بين البلدين على الصعد السياسيّة والاقتصادية والسياحية"، وأضاف: "كنّا اتفقنا مع وزير الخارجية اللبناني على تفعيل العلاقات الثنائية بين بلدينا وبدأنا نشهد نتائج ملموسة في هذا الإطار، ونحن مُستعدون للالتزام بالأمور الملقاة على عاتقنا من خلال اتفاقٍ بتزويد لبنان بالفيول".

وأعلن عبد اللهيان أن "إيران على أتمّ الاستعداد لبناء وتأهيل معامل الطاقة الكهربائية في لبنان بالتنسيق مع الحكومة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "بلاده لا تتدخل في الأمور الداخليّة للبنان، وهي تُرحّب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية".

وأردف: "نحن على ثقة تامّة بأنّ التيارات السياسية اللبنانية لديها الوعي والتجربة الكافيتين لإيجاد مخرج للشغور الرئاسيّ".

وفي سياقٍ آخر، أكّد عبد اللهيان أنّ "إيران تقف داعمة بشكلٍ واضح للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية في وجه الاعتداءات الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن بلاده تدعم الحوار بين سوريا وتركيا وتعتقد أنه يمكن لذلك أن ينعكسَ إيجاباً لمصلحة البلدين.